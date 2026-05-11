В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшего подростка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Шестнадцатилетнего подростка, уехавшего кататься на велосипеде, четвертые сутки разыскивают в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в МВД региона.
Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», 16-летний юноша 7 мая около 21:45 выехал на велосипеде из СНТ «Мичуринец» на улицу Полевую в Кстовском районе и пропал.
«Ведутся поиски подростка, на связь он не выходил», — рассказали агентству в пресс-службе регионального МВД.
Собеседница агентства отметила, что на учете подросток не состоит.