На «Госуслугах» появился специальный раздел для Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга сообщило об открытии тематического раздела с городскими цифровыми сервисами и государственными услугами на портале «Госуслуги». Новый раздел позволит жителям города быстрее и удобнее получать необходимую информацию и пользоваться сервисами.
Федеральный и городской порталы уже связаны перекрёстными ссылками. Раздел будет постепенно пополняться новыми сервисами и полезными материалами. Перейти к нему можно с главной страницы «Госуслуг», выбрав Санкт-Петербург, или по прямой ссылке.