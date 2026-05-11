В Сунской школе в Карелии откроется первый агротехкласс по аквакультуре

Специализированный агротехнологический класс появится на базе Сунской школы в селе Янишполе Республики Карелии по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Образовательное пространство станет первым в регионе профильным классом, посвященным современному рыбоводству и биотехнологиям в аквакультуре, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
В марте 2026 года специалисты приступили к ремонту помещения для агротехкласса. Генеральным инвестором проекта выступает форелевая ферма Николая Федоренко: компанией уже заказаны все необходимые строительные и отделочные материалы для проведения работ, а также сформирован перечень оборудования для оснащения класса.
В кабинете появятся интерактивная панель для визуализации учебного процесса, комплект лабораторного оборудования, микроскопы и аквадистиллятор для проведения исследований. Там также установят аквариум для содержания рыб и беспозвоночных, учебно-демонстрационные стенды по аквакультуре, гидробиологический инвентарь и комплекс подводной робототехники, который позволит школьникам проводить реальные исследования водоемов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.