Температура до 40 градусов и риск поражения почек: эксперт рассказал об одном из опаснейших штаммов хантавируса

Инфекция передаётся человеку только после контакта с грызунами.

Источник: Клопс.ru

Хантавирус штамма «Андес» может вызвать высокую температуру, тяжёлую пневмонию и поражение почек вплоть до их отказа в самых тяжёлых случаях. Об этом, ссылаясь на завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета Татьяну Сатаеву, пишет РИА Новости в понедельник, 11 мая.

По словам специалиста, при заражении инфекцией есть две основные группы симптомов. Первая связана с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, вторая — с хантавирусным лёгочным синдромом, который как раз характерен для штамма «Андес» и может приводить к тяжёлой пневмонии.

«Это когда у человека повышается температура до 39−40 градусов, могут появиться боли в пояснице, потом наступают отёки, нарушение выделения мочи и отказ почек. Но это в очень тяжёлых случаях», — добавила Сатаева, напомнив, что недуг передаётся людям только после контакта с грызунами.

В начале апреля на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. ВОЗ подтвердила восемь случаев заражения, трое заболевших умерли.