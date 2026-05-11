Новый корпус лицея № 3 в Перми построят к концу 2026 года

Строительство нового корпуса для пермского лицея № 3 должно завершиться в декабре этого года, сообщили в администрации губернатора Пермского края со ссылкой на председателя Пермской городской думы Дмитрия Малютина.
«Новый корпус школы строят в рамках национального проекта “Молодёжь и дети” при поддержке правительства и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ученики начнут заниматься там уже в декабре. Четырехэтажный корпус рассчитан на 1050 мест», — сказал Дмитрий Малютин.
Здание лицея на улице Свиязева начали строить в феврале прошлого года. В настоящее время завершено возведение каркаса, наружных стен и кровли. Специалисты монтируют фасады и ведут внутренние работы.
По словам директора лицея Владимира Епанова, в новом корпусе обустроят учебные классы, кабинеты физики, математики, русского языка. В нем также разместятся два спортивных зала, оборудованные раздевалками, душевыми и санузлами, актовый зал и библиотека. Кроме того, в здании оборудуют зону коворкинга, медицинский пункт с процедурным кабинетом и столовую.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.