Вячеслав Федорищев рассказал о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА самарца

Губернатор навестил мужчину, который пострадал при атаке БПЛА в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

6 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев навестил самарца, который пострадал при атаке БПЛА. Сейчас он находится в больнице им. Середавина. Глава региона рассказал о самочувствии мужчины.

«Сейчас его состояние, по словам врачей, тяжелое, но стабильное. Реаниматологи работают командой вместе с хирургами, все необходимые препараты и аппаратура в больнице есть», — пояснил губернатор.

Мужчина пострадал 23 апреля 2026 года. Происшествие случилось на улице Демократической. Самарец в тот момент находился на остановке, ждал трамвай. Его сразу доставили в больницу.

Повреждения в тот день получили еще несколько человек, но они уже пошли на поправку и сейчас находятся дома.

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
