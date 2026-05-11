В хуторе Ленинском на Кубани открылся обновленный сельский клуб

Сельский клуб начал работу после капитального ремонта в хуторе Ленинском Тимашевского района Краснодарского края, сообщили в министерстве культуры Кубани. Обновление учреждений культуры в регионах России входит в число задач нацпроекта «Семья».
Сельский клуб в Ленинском — учреждение с почти 90-летней историей, построенное в 1935 году. Как рассказала министр культуры края Виктория Лапина, которая приняла участие в открытии обновленного клуба, в здании отремонтировали кровлю и фасад, заменили инженерные коммуникации, модернизировали системы безопасности, а также привели в порядок внутренние помещения и прилегающую территорию.
Теперь у местных жителей есть современное пространство, где можно заниматься творчеством и проводить мероприятия. На базе клуба работают творческие коллективы и клубные объединения для детей, молодежи и взрослых, в которых, по словам министра, задействованы более 120 участников.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.