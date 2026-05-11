В хуторе Ленинском на Кубани открылся обновленный сельский клуб

Сельский клуб в Ленинском — учреждение с почти 90-летней историей, построенное в 1935 году. Как рассказала министр культуры края Виктория Лапина, которая приняла участие в открытии обновленного клуба, в здании отремонтировали кровлю и фасад, заменили инженерные коммуникации, модернизировали системы безопасности, а также привели в порядок внутренние помещения и прилегающую территорию.