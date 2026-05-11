Белорусский священник высказался об использовании икон в ритуалах экстрасенсов

Белорусский священник назвал использование икон экстрасенсами кощунством и обманом, пишет «Мiнская праўда».
По словам священнослужителей, использование икон, крестов и святой воды экстрасенсами — «ширма для обращения к демоническим силам».
Также клирик кафедрального собора святого Архангела Михаила в Слуцке иерей Серафим Шауро подчеркнул, что экстрасенсы часто используют в своих «ритуалах» православные иконы, кресты и святую воду в качестве продуманного приема. Также он назвал заблуждением мнение о том, что экстрасенсы читают правильные молитвы.
— Все это является обращением к демоническим силам под тем или иным предлогом, — пояснил священник.
При этом и православная, и католическая церкви сходятся во мнении, что использование религиозной символики экстрасенсами — кощунственный обман. А обращение к любым оккультным практикам ведет к духовной катастрофе и разрыву с истинной верой.
Тем временем адвокат объяснил, чем рискуют пары в гражданском браке без штампа в паспорте.
А еще белорусский адвокат сказал, какие долги супругов в Беларуси считаются личными, а какие общими.