Радио "Судного дня" передало второе сообщение за день

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Еще один сигнал прозвучал в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня».
Новое сообщение зафиксировано в понедельник в 11.30 мск, сообщает в 14.34 Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал «Матаморф».
Ранее в понедельник Telegram-канал «УВБ-76 логи» сообщал, что радиостанция передала сообщение «Головчатый».
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».