Дерматолог объяснила причины появления перхоти

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Перхоть может возникать из-за нарушения микрофлоры кожи головы, неправильной гигиены, питания и гормональных факторов, а также может быть связана с активностью грибка, рассказала доктор медицинских наук, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.
«Одной из ключевых причин появления перхоти считается дрожжеподобный грибок рода Malassezia. Он является частью нормальной микрофлоры кожи, однако при определенных условиях начинает активно размножаться», — рассказала Галлямова изданию «Газета.Ru».
По ее словам, провоцировать появление перхоти может как слишком частое, так и редкое мытье головы: в первом случае кожа пересушивается, во втором — создается благоприятная среда для микроорганизмов. Она добавила, что на появление перхоти также влияют питание и гормональные изменения.
«В ряде случаев перхоть может быть симптомом дерматологических заболеваний. Среди наиболее распространенных — себорейный дерматит и псориаз. Также шелушение может сопровождать более редкие состояния кожи», — заключила Галлямова.