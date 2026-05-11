В Липецке приступили к ремонту улицы 40 лет Октября

Дорожные работы стартовали на улице 40 лет Октября в микрорайоне Сокол в Липецке. Протяженность участка, который отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», превышает 1 км, сообщили в региональном проектном офисе администрации Липецкой области.
Улица 40 лет Октября является важной артерией микрорайона: там расположены школа № 28 и детский сад № 14, поэтому обновление дороги было крайне необходимо для местных жителей. В настоящее время специалисты демонтируют старый слой асфальта, чтобы затем уложить новое покрытие на площади более 12 тыс. кв. м. Завершающим этапом станут нанесение дорожной разметки и установка знаков.
Отметим, что эта улица не единственный объект в Липецке, где в этом году проводятся работы по нацпроекту. Всего в областном центре будет отремонтировано 16 улиц, включая такие важные магистрали, как улица Юных Натуралистов, Елецкое и Грязинское шоссе, Петровский проезд и другие.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.