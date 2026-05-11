Театральные коллективы из 11 стран соберутся на фестивале в Северной столице

Этот театральный форум (бывшая «Радуга»), один из самых престижных в России, всегда славился отличной программой, его с нетерпением ждут не только петербуржцы. Вот и в этом году планы грандиозные: за 8 дней покажут 20 спектаклей из 11 стран. Как сообщают организаторы, программа сформирована таким образом, чтобы отразить ключевые для молодежной аудитории смыслы: преемственность поколений, историческая память и современное прочтение вечных сюжетов.
В зарубежной части программы будут показаны постановки из Армении, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Туниса, Турции, Сербии, Узбекистана. Впервые участниками фестиваля станут театры из Иордании и Египта. Россию представят театры из Москвы, Петербурга, Барнаула, Воронежа, Твери, Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы.
Программу откроет 22 мая блистательная комедия «Филумена Мартурано, или Брак по-итальянски». В основе — знаменитая пьеса Эдуардо Де Филиппо. Спектакль, приуроченный к юбилею художественного руководителя Театра РОСТА в Царицыно (Москва), заслуженной артистки России Нонны Гришаевой, — недавняя яркая премьера. Режиссер — Ирина Пахомова. В роли Доменико Сориано — Дмитрий Фрид.
Выдающимся событием фестиваля называют показ спектакля Московского театра Олега Табакова «В списках не значился» по легендарной повести Бориса Васильева о событиях Великой Отечественной войны в постановке народного артиста России Владимира Машкова, который сам выйдет на сцену в одной из главных ролей. Произойдет это 27 и 28 мая. Кроме того, в день закрытия фестиваля — 29 мая — петербуржцев и гостей города ждет творческая встреча с артистом, она состоится в Доме актера им. К. С. Станиславского.
Тема войны прозвучит и в других спектаклях: музыкальной драме «Дорога» Театра РОСТА в Царицыно (режиссер — Екатерина Симонова); «Седьмая симфония» в постановке Евгения Зимина в Тверском ТЮЗе.
Что предлагают любителям нестареющей русской классики? «На дне» М. Горького из Воронежского ТЮЗа, «Брат Чичиков» по «Мертвым душам» Н. Гоголя из Молодежного театра им. М. Карима (Уфа), «Чайка» А. Чехова из Театра Тота Йожефа (Венгрия), «Отцы и дети» И. Тургенева из Брестского театра драмы (Беларусь), «В ожидании трех сестёр» по А. Чехову из Государственного театра Анкары (Турция), «Евгений Онегин. Сон Татьяны» по А. С. Пушкину из Алтайского театра для детей и молодежи им. В. С. Золотухина.
ТЮЗ им. А. А. Брянцева представит постановку «На рассвете», она будет особенно интересна тем, кто любит смотреть истории об актерской профессии, закулисье: грезы о сцене, кино, популярности… Создавая спектакль, режиссер Тимур Кулов вдохновлялся кинематографом 1950−1960-х годов и фильмом Роберта Олдрича «Что случилось с Бэби Джейн?».
А еще в программе фестиваля — спектакли режиссеров Уланбека Баялиева, Александра Поповски, Тауфика Джебали, Салама Кубайлата, Эдуарда Терехова, Каро Баляна, Мусалима Кульбаева и других. А также — мероприятия внутренней программы. Но об этом — позже.
На закрытие 29 мая приготовили спектакль «Евгений Онегин. Сон Татьяны» Алтайского театра им. В. С. Золотухина (Барнаул), постановку главного режиссера Дарьи Догадовой.
28 мая пройдет круглый стол с участием руководителей российских и зарубежных фестивалей (из Москвы, Воронежа, Алжира, Египта, Беларуси). Заявлена тема: «Театральные фестивали без границ: стратегии партнерства».
28 мая в 17.00 на Пионерской площади состоится традиционная торжественная церемония закладки на «Аллее звезд» новой именной таблички с именем выдающегося петербургского театрального деятеля. Ежегодно Аллея пополняется новыми звездами — именами театральных деятелей, которые внесли неоценимый вклад в развитие культуры Санкт-Петербурга. Не станет исключением и этот год. Имя главного героя церемонии пока не разглашается.
«Аллея звезд» открылась в 2016 году. Обладателями первых звезд стали народные артисты России Лев Додин и Борис Эйфман.