Около 20 тысяч мальков лосося выпустят в Мзымту при строительстве обхода Адлера

Источник: Комсомольская правда

Около 20 тысяч мальков черноморского лосося выпустят в Мзымту при строительстве обхода Адлера. Об этом сообщает министерство транспорта РФ.

Строительство обхода Адлера продолжается. Для возмещения возможного ущерба окружающей среде мальков кумжи предварительно выпустят в верховье реки Мзымта. Этот редкий вид рыбы известен тем, что возвращается на нерест в те места, откуда шел к морю.

«Зарыбливание водоемов — часть системной работы “Автодора” по сохранению природных богатств при строительстве и реконструкции автодорог. Дорожники восстанавливают природный баланс и поддерживают численность разнообразных видов рыб во всех регионах присутствия», — сказали в минтрансе РФ.

Ранее при строительстве участка трассы М-12 «Восток» в водоемы выпущено более 1,3 млн мальков рыб. В 2023 году реку Кубань пополнили свыше 1,5 млн мальков.