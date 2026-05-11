Учёные предложили сделать «пастбища» для рыб в Ростовской области

Необходима комплексная программа биомелиорации лиманов.

Учёные Южного научного центра РАН предложили оптимизировать рыбохозяйственную мелиорацию Азовского моря. Исследование проведено в рамках проекта «Южный вектор национальной безопасности» при поддержке Минобрнауки РФ.

В статье «Оценка эффективности мероприятий по восстановлению запасов водных биоресурсов Азовского моря» исследователи отмечают: искусственное разведение рыбы, ставшее главным инструментом восполнения ресурсов после перелова, не оправдывает ожиданий.

Альтернатива — мелиорация мелководных лиманов с развитием пастбищной аквакультуры. Это даст двойной эффект: увеличит объёмы товарной рыбы и снизит зарастание водоёмов водорослями, которые послужат кормом для растительноядных видов.

Авторы предлагают предоставить предприятиям, наносящим неизбежный ущерб биоресурсам, выбор: заниматься искусственным воспроизводством или проводить мелиорационные работы. Также необходима комплексная программа биомелиорации лиманов с научным сопровождением, включая формирование маточных стад белого амура и толстолобика. Финансирование — из федерального бюджета и средств бизнеса.

Отдельно учёные подчёркивают: требуется законодательно закрепить правила вылова растительноядных рыб, выпущенных в лиманы, чтобы обеспечить прозрачность и устойчивость воспроизводства.