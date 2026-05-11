Главный тренер «Балтики»: Концовку чемпионата мы завалили

Игроки «Балтики» неудачно провели концовку чемпионата и лишилась шансов на бронзовые медали. Об этом заявил главный тренер команды Андрей Талалаев после встречи с «Локомотивом».
«Балтика» уже не борется за тройку даже математически. Как тренер «Балтики», скажу, что мы находимся выше, чем могли. Как Андрей Талалаев, скажу, что мы завалили концовку, — отметил наставник.
Он также выразил несогласие с некоторыми судейскими решениями, признав при этом справедливость удаления Кевина Андраде. Кроме того, тренер подтвердил, что капитан покинет команду в межсезонье.
«“Локомотив” срывал все наши атаки быстрыми фолами. Мы обратили внимание судейской бригады, и видно, что арбитр прибавил. Во втором тайме стало более стабильно. Я просил передать Никите Салтыкову, что мы его не возьмём. Мы не любим симулянтов. Раз упал, другой, валяется там. Что касается удаления Андраде… Это как раз то, что называют “чемоданным настроением”. Он уже не с нами. На мой взгляд, не так должна заканчиваться карьера при переходе в другой клуб», — заявил Талалаев.
В воскресенье, 10 мая, «Балтика» проиграла в Москве «Локомотиву». После этого поражения калининградцы потеряли шансы на третье место.