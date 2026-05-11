Главный тренер «Балтики»: Концовку чемпионата мы завалили

«“Локомотив” срывал все наши атаки быстрыми фолами. Мы обратили внимание судейской бригады, и видно, что арбитр прибавил. Во втором тайме стало более стабильно. Я просил передать Никите Салтыкову, что мы его не возьмём. Мы не любим симулянтов. Раз упал, другой, валяется там. Что касается удаления Андраде… Это как раз то, что называют “чемоданным настроением”. Он уже не с нами. На мой взгляд, не так должна заканчиваться карьера при переходе в другой клуб», — заявил Талалаев.