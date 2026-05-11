Красноярские школьники сплели 145 маскировочных сетей для бойцов СВО

Больше двух тысяч квадратных метров маскировочных сетей сплели красноярские школьники. В преддверии Дня Победы они участвовали в акции «Марафон добра: от сердца — к Победе», которая стартовала в середине апреля. Участниками акции стали ученики 117 красноярских школ. Они не только плели сети, но и готовили подарки, писали письма и стихи, создавали открытки для бойцов. За время проведения акции ученики сплели 145 маскировочных сетей общей площадью 2 300 квадратных метров. Изначально организаторы планировали, что удастся изготовить не менее 2 106 квадратных метров сетей и передать их в единый пункт приема гуманитарной помощи для участников СВО.