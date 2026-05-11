Два белоруса засунули 18 поросят в мешки — вот что было дальше

В Слуцком районе задержали работников свинокомплекса с поросятами в мешках. Подробности рассказали в прокуратуре Минской области.
В декабре 2025 года два белоруса договорились украсть с работы поросят. Вечером они проникли на территорию свинокомплекса и засунули в принесенные с собой мешки 18 поросят. Унести животных с территории преступники не смогли — их задержала милиция.
Свою вину фигуранты признали полностью и чистосердечно раскаялись в содеянном.
Суд приговорил одного обвиняемого к месяцу ареста, а другого — к штрафу 6750 рублей.
Приговор еще может быть обжалован.
Тем временем белорусский священник высказался об использовании икон в ритуалах экстрасенсов.
А еще мы писали, что адвокат объяснил, чем рискуют пары в гражданском браке без штампа в паспорте.