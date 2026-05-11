Непогода во всех регионах: опубликовано штормовое предупреждение на вторник

Ночью на юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке, в предгорных, горных районах области порывы 15−20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Конаеве ночью временами ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.