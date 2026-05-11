В гимназии подмосковного Дмитрова летом завершат ремонт детсада

Ремонт здания дошкольного отделения гимназии «Логос» в Дмитрове Московской области планируют завершить летом, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Строители уже приступили к чистовой внутренней отделке и прокладке инженерных сетей, продолжают монтаж входных групп и эвакуационного выхода. Фасад здания полностью утеплен, завершается его облицовка декоративной плиткой.
В ближайшее время начнется благоустройство территории. На прогулочных площадках установят малые архитектурные формы с травмобезопасным покрытием. Все работы планируют завершить 25 июля. Сейчас 240 воспитанников посещают другие детские сады города.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.