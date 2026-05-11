Служба занятости Красноярского края помогла компаниям найти 2600 работников

Новый проект по кадровому обеспечению предприятий приоритетных отраслей запустила в этом году служба занятости Красноярского края в ходе реализации нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном агентстве труда и занятости населения. За четыре месяца этого года на производства приняли 2,6 тыс. специалистов, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2025-го.
В проекте уже участвуют 32 предприятия оборонно-промышленного комплекса. С его помощью проводятся открытые отборы специалистов, ярмарки трудоустройства, гарантированные собеседования, профтуры и многое другое.
«Служба занятости не только отбирает кандидатов, но и организует обучение под заказ работодателей, проводит профориентационные мероприятия для молодежи. За предприятиями закрепляют персональных кураторов для непрерывного поиска необходимых специалистов», — отметил руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.
Также мобильные центры занятости дают возможность проводить собеседования в удаленных населенных пунктах. Кроме того, важную роль в проекте играет цифровой сервис «Кадры для ОПК». В 2025 году на всероссийском конкурсе ресурс стал лучшим решением в сфере трудоустройства. Благодаря сервису тысячи жителей края смогли найти работу на стратегически важных производствах.
Отметим, всего с начала года краевая служба занятости содействовала трудоустройству более 9 тыс. граждан. На текущий момент в банке вакансий содержится свыше 37 тыс. предложений. Наибольшая потребность отмечается в рабочих специальностях, преимущественно в производственной сфере, строительстве, а также в сельском и лесном хозяйствах. Для предприятий оборонно‑промышленного комплекса заявлено 1,4 тыс. вакансий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.