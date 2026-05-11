Несколько нижегородцев пожаловались на поврежденные лазером телефонные камеры во время Intervals

«Не снимайте “в лоб”. Если лазерные лучи направлены прямо в толпу, лучше уберите телефон. При съемке держите камеру под углом к источнику или снимайте только те моменты, когда лучи направлены в небо, дым или на стены. Не используйте зум. Оптическое приближение еще сильнее концентрирует энергию луча на матрице», — советуют нижегородцам.