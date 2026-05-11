Несколько нижегородцев пожаловались на поврежденные лазером телефонные камеры во время Intervals

Несколько нижегородцев пожаловались на поврежденные лазером телефонные камеры во время съемки фестиваля Intervals (12+), об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
По его словам, концентрированный луч света может «прожечь» и кремниевую матрицу, и живые ткани, вызвав ожог сетчатки глаза. В худшем случае — на всю жизнь в поле зрения появится «слепое пятно».
Никонов отметил, что сетчатка глаза не имеет болевых рецепторов.
«Вы даже не почувствуете момента ожога, заметив только ухудшение зрения спустя время», — пояснил он.
Что касается камеры смартфона, то она еще более чувствительна к свету, фотодиоды лазер выжигает моментально.
Чтобы насладиться шоу без потерь, необходимо соблюдать некоторые правила.
«Не снимайте “в лоб”. Если лазерные лучи направлены прямо в толпу, лучше уберите телефон. При съемке держите камеру под углом к источнику или снимайте только те моменты, когда лучи направлены в небо, дым или на стены. Не используйте зум. Оптическое приближение еще сильнее концентрирует энергию луча на матрице», — советуют нижегородцам.
