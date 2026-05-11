В школе искусств поселка Чаны Новосибирской области обновили оборудование

Для учреждения приобрели концертный рояль, баяны, аккордеоны, фортепиано и ударную установку.

Источник: Национальные проекты России

Чановская детская школа искусств Новосибирской области обновила материально‑техническую базу в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

Для учреждения приобрели концертный рояль, баяны, аккордеоны, фортепиано и ударную установку. Кроме того, в школу поступили LED-экран, компьютер, профессиональные вокальные микрофоны, микшерный пульт и акустическая система, а также учебники и нотные сборники. Новые инструменты уже использовали при проведении концерта «Мелодия Будущего: звуки новых возможностей».

Директор школы искусств Владимир Павленко поделился итогами участия в национальном проекте, подчеркнув важность полученной поддержки. Успешная реализация такого масштабного проекта в Чановской детской школе искусств служит ярким примером того, как совместные усилия государства, администрации и педагогического коллектива могут привести к впечатляющим результатам.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.