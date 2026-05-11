В Кузбассе в мае определят «Лучшего по профессии» среди электромонтеров

Региональный этап конкурса «Лучший по профессии» пройдет 15 мая в Кемеровском коммунально-строительном техникуме имени В. И. Заузелкова при поддержке нацпроекта «Кадры». Специалисты крупнейших предприятий, а также образовательных учреждений Кузбасса выполнят задания, чтобы выявить лучшего в номинации «Электромонтер», сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения.
Программа испытаний включает в себя практическую часть, где участники покажут мастерство в реальных задачах, и теоретический блок, состоящий из тестирования и решения ситуационных кейсов.
«На современном производстве электромонтер должен обладать широким спектром навыков, чтобы обеспечивать бесперебойную и безопасную работу электрооборудования. Кроме того, этот специалист выполняет стандартные ремонтные работы, владеет цифровыми технологиями, понимает принципы автоматизации и работает в условиях повышенной опасности. Уверена, что конкурсные испытания позволят выявить истинных профессионалов своего дела», — отметила министр труда и социальной защиты региона Наталья Чайка.
Победитель регионального этапа получит возможность представить область на федеральной площадке конкурса. Соревнования пройдут с 15 по 30 октября 2026 года в Волгограде. Главный приз — миллион рублей. Обладатель второго места получит 500 тыс. рублей, а третьего — 300 тыс. рублей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.