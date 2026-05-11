Представлен портрет среднестатистического участника лотерей

Специалисты проанализировали поведение игроков и определили, как выглядит среднестатистический участник лотерей, об этом рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи».

Согласно исследованию, типичный участник лотерей — мужчина в возрасте 40 лет, проживающий в одном из крупнейших и экономически активных регионов страны: в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ростовской области.

Среднестатистический участник играет в лотереи около трех дней в месяц и приобретает около восьми билетов за этот период, а средний размер его выигрыша составляет 5 тысяч 216 рублей.

Отдельное внимание аналитики уделили времени активности. Наиболее популярный период для участия — с 10:00 до 18:00.

Напомним, подаренный билет «Русского лото» принес Любови Кульковой из Нижнего Новгорода миллион рублей.