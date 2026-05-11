В Темрюкском районе поисковики нашли захоронение более 600 бойцов

В Фонталовском сельском поселении нашли утраченное кладбище красноармейцев.

Источник: Ассоциация поисковых отрядов "Кубаньпоиск"

На территории Фонталовского сельского поселения Темрюкского района обнаружено утраченное воинское кладбище. Предположительно, здесь захоронены более 600 красноармейцев, скончавшихся в полевых госпиталях.

Рядом с местным кладбищем ранее уже находили останки бойцов времен Великой Отечественной войны. Изучение архивных документов позволило идентифицировать эту территорию как воинский некрополь погибших и умерших от ран солдат и командиров Красной армии. Захоронения относятся к периоду боев за освобождение Таманского полуострова в 1943 году, а также Крыма в 1944 году.

С 30 апреля по 3 мая на месте была проведена поисково-эксгумационная экспедиция. Поисковикам удалось эксгумировать останки 72 красноармейцев. Личности погибших в настоящий момент не установлены.

Продолжить поисково-эксгумационные работы планируется в июне. Об этом сообщает Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

