В Ленинском округе Подмосковья благоустроят Коробовский лесопарк

Первый этап благоустройства Коробовского лесопарка в Ленинском городском округе Московской области планируют завершить к концу 2027 года, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Коробовский лесопарк — самый большой природный массив в Подмосковье. Завершить первый этап планируем уже к концу следующего года. Следующим шагом станет создание рекреационной зоны “Богдановский лес”, которая объединит все три проекта. В итоге на территории почти 1200 гектаров появится современная и удобная инфраструктура для отдыха и спорта», — рассказал глава округа Станислав Каторов.
Ежедневно на площадке трудятся 39 человек и задействовано более 10 единиц техники. В настоящее время специалисты расчищают территорию от валежника, заготавливают строительные материалы, устраивают временные подъездные пути из бетонных плит, монтируют сваи под пешеходные настилы и готовят основания для будущих дорожек.
В лесопарке обустроят многофункциональные входные группы с павильонами охраны и проката, велопарковками и местами для отдыха. Также по территории проложат веломаршруты и экологические тропы с настилами, оборудуют зоны тихого отдыха, детские и спортивные площадки, места для выгула собак. Вдоль маршрутов разместят информационные стенды о флоре и фауне, включая редкие виды из Красной книги Московской области. Кроме того, через Южно-Лыткаринскую автодорогу сделают тоннель для безопасного перехода.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.