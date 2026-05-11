На границе Западного Казахстана и России модернизируют погранпереход «Алимбет»

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. На границе Актюбинской области и Российской Федерации продолжается масштабная реконструкция пограничного пункта пропуска «Алимбет», сообщили в акимате региона.

Источник: Sputnik.kz

При этом объект продолжает работать в штатном режиме — движение транспорта организовано через временный пункт пропуска. отметили местные власти.

На территории погранперехода на казахстанско-российской границе строят административное здание, инспекционно-досмотровые комплексы, ангар углубленного контроля, а также специальный питомник для служебных собак.

«Основная часть работ уже выполнена. Близится к завершению и прокладка водопровода. По словам подрядчиков, необходимые металлоконструкции изготавливаются на заводе в Актобе и поэтапно доставляются на строительную площадку. Сейчас на объекте активно ведутся строительно-монтажные работы», — указывается в сообщении.

Как сообщил заместитель директора областного филиала АО «НК КазАвтоЖол» Курмангазы Исмайлов, старые здания на территории пункта полностью демонтированы. С начала реконструкции здесь уже выполнены земляные работы на площади 151 тысяча квадратных метров.

Завершить модернизацию планируют до конца 2026 года.