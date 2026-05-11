Улицы Хабаровска, которые хранят имена победителей

Степан Михайлович Серышев — фигура не столько военная, сколько государственная. Он участвовал в освобождении Приморья от интервентов, а позже занимался укреплением границ на восточных рубежах страны. Его жизнь — это целая эпоха становления советской власти на Дальнем Востоке, время, когда карта региона перекраивалась, а угрозы шли со всех сторон. Он строил оборону не в окопах, а в кабинетах, но от этого его вклад не становится менее значимым. Когда мы поднимаемся по улице Серышева, когда любуемся видом на Амур с высоты Военной горы, мы идём по следам человека, который еще в мирное время думал о том, как защитить эти земли. И во многом благодаря таким, как он, Хабаровск встретил 1941 год не безоружным.