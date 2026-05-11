Белорусы могут сообщить в Госконтроль, где не отремонтировали дороги

КГК сказал белорусам сообщить о плохом ремонте дорог.

Источник: Комсомольская правда

Комитет госконтроля проведет горячую линию по вопросам ремонта автодорог, сообщили в ведомстве.

Так, в КГК 12 мая будет работать горячая линия по вопросам ремонта и устранения дефектов на республиканских и местных автодорогах.

От белорусов ждут информацию, где после зимы состояние дорожного покрытия остается неудовлетворительным. Кроме того, в Госконтроль можно сообщить факты некачественного либо несвоевременного ремонта дорог, рассказать о неубранном мусоре вдоль трасс и обочин, указать, где на прилегающих к дорогам территориях не был еще наведен порядок.

Горячая линия КГК будет работать по номеру 191 с 9.30 до 17.00 часов (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00). Также информацию можно отправить в чат-бот КГК.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал восстановить дорожное покрытие после зимы в Беларуси.

