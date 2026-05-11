Более 100 жителей поселка Передового на Ставрополье проверили здоровье

Их осмотрела мобильная бригада медиков.

Источник: Национальные проекты России

Мобильная бригада медиков провела более 100 консультаций для жителей поселка Передового Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Работа службы отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Прием жителей вели дерматовенеролог, оториноларинголог, невролог, эндокринолог и кардиолог. Первый этап диспансеризации прошли 15 пациентов.

Выезды мобильных медицинских бригад способствуют раннему выявлению жизнеугрожающих заболеваний у жителей отдаленных территорий, своевременной диагностике и лечению. Только в 2025 году врачи осмотрели более 100 тыс.человек.

«Работа по своевременной диагностике не прерывается. В текущем году планируем не снижать планку количества выездов и проведенных консультаций», — отметил министр здравоохранения края Юрий Литвинов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.