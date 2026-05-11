В Краснодаре пройдет выставка-ярмарка сельского туризма «Агротур»

Выставка-ярмарка сельского туризма «Агротур» пройдет 23−24 мая в Краснодаре в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Мероприятие организуют на площадке выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград ЮГ», сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
«Агротуризм пользуется огромной популярностью, позволяет продвигать бренды местных производителей, в целом повышает конкурентоспособность туристической сферы региона. Традиционно выставка объединит тысячи поклонников сельского туризма, желающих попробовать качественные и полезные продукты, которые произведены с душой и любовью, познакомиться с кубанскими традициями, культурой, ремеслами, образом и укладом жизни», — отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Василий Воробьев.
Планируются культурная программа, деловая и презентационная части, включая демонстрацию туристского потенциала городов и районов Кубани. В презентационной зоне примут участие более 80 объектов агротуризма. На ярмарках посетители смогут продегустировать фермерские продукты и увидеть выступления творческих коллективов. В ходе деловой части эксперты расскажут о современных направлениях в сфере агротуризма и о том, как получить государственную поддержку и где найти инвесторов.
Для детей и взрослых проведут мастер-классы на туристическую и культурную тематику. В зоне фудкорта можно будет попробовать блюда традиционной кубанской кухни. Вход на мероприятие свободный.
