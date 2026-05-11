На КазаньФоруме пройдут скачки и международный чемпионат жокеев на Казанском ипподроме

В рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» 16 мая 2026 года в 18:00 на Казанском ипподроме состоятся конные скачки и Международный чемпионат жокеев, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Источник: ИА Татар-информ

Мероприятие призвано не только продемонстрировать высокий уровень российского коннозаводства, но и укрепить международные связи в сфере конного спорта, а также представить Казань как привлекательную площадку для проведения крупнейших конных мероприятий.

Согласно сообщению, особое внимание в программе уделено Международному чемпионату жокеев, который соберет лучших спортсменов из регионов РФ и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Ожидается участие представителей России (включая Татарстан), Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана. Чемпионат станет возможностью продемонстрировать мастерство жокеев и развитие конного спорта в России.

Программа вечера включает зрелищные скачки и бега, представляющие разнообразие пород и направлений коннозаводства: скачки «Татар канаты» с участием татарской породы лошадей, «Кубок Большого Евразийского партнерства», «Кубок технологического альянса» и «Приз в честь форума “Россия — исламский мир”» с демонстрацией лучших представителей рысистого и арабского коннозаводства. Завершат программу заезды «Достояние России», «Кубок Республики Татарстан» и «Приз в честь стран-участниц ОИС».

Помимо конных состязаний, для гостей организуют выставки, тематические фотозоны и развлечения. Вход на трибуны для зрителей — открытый.