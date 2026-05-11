Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области начались проверки качества продукции

В текущем году в лабораторных условиях будет протестировано 300 проб.

О старте исследований и независимых экспертиз качества и безопасности товаров, реализуемых в торговых предприятиях по всей Ростовской области сообщили в департаменте потребительского рынка.

В текущем году в лабораторных условиях будет протестировано 300 проб. Приоритетными категориями станут молочная и мясная продукция, рыба, готовые салаты, а также изделия из заведений быстрого питания.

Каждый образец пройдёт комплексную проверку: специалисты определят физико-химические показатели (содержание жиров, белков, крахмала, нитрита натрия, дрожжей), оценят микробиологическую безопасность, проверят корректность маркировки и соответствие обязательным техническим регламентам.