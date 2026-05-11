В Волгограде мигрирующие черепахи гибнут под колесами авто

— Первая черепаха — с тяжёлыми переломами карапакса (верхней части панциря) и пластрона (нижней части). Её пытались собрать, но диагностировали несовместимые с жизнью повреждения внутренних органов. Пришлось прибегнуть к эвтаназии в клинике, — рассказала Алина. — Вторая, совсем маленькая, — тоже с внутренними травмами. Она погибла, несмотря на наши попытки помочь. Третья — сейчас в критическом состоянии. Мы боремся за неё! Подключили обезболивающие, антибиотики, витаминные комплексы. Но исход остаётся под вопросом…