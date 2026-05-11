Съезд с трассы М-4 «Дон» на Южный обход закроют в Краснодаре с 12 мая

С 12 мая съезд с трассы М-4 «Дон» на Южный обход Краснодара будет закрыт для движения, сообщает пресс-служба «Автодор».
Напомним, что изначально ограничения планировали ввести еще 24 апреля, однако из-за неблагоприятных погодных условий сроки пришлось перенести.
Объехать перекрытый участок можно будет через транспортную развязку на 1342-м километре у поселка Тлюстенхабль.
