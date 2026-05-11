Съезд с трассы М-4 «Дон» на Южный обход закроют в Краснодаре с 12 мая

Специалисты приступают к ремонту эстакады в составе развязки у аула Тугургой.

Источник: Автодор

С 12 мая съезд с трассы М-4 «Дон» на Южный обход Краснодара будет закрыт для движения, сообщает пресс-служба «Автодор».

Напомним, что изначально ограничения планировали ввести еще 24 апреля, однако из-за неблагоприятных погодных условий сроки пришлось перенести.

Объехать перекрытый участок можно будет через транспортную развязку на 1342-м километре у поселка Тлюстенхабль.

Ранее мы писали, что до лета закончат ремонт подъездов к Тургеневскому мосту в Краснодаре. В рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» ведется ремонт на участке дороги протяженностью 101 км на улице Атарбекова от Тургенева до Герцена.