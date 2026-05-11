Стали известны самые частые болезни у нижегородцев

В Нижегородской области определили основные патологии, выявляемые в ходе диспансеризации. Об этом сообщили в областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики по итогам совещания губернатора Глеба Никитина с главами муниципалитетов.
В структуре впервые выявленных хронических неинфекционных заболеваний лидируют болезни системы кровообращения и органов дыхания, сахарный диабет, а также злокачественные новообразования. Всего профосмотры прошли более 1,38 млн человек, из которых 345 тысяч проверили свое репродуктивное здоровье.
Среди главных факторов риска специалисты выделяют нерациональное питание (43,9%) и низкую физическую активность (41,9%). Замминистра здравоохранения Татьяна Коваленко отметила, что большинство факторов поддаются коррекции при должной просветительской работе и своевременной профилактике.
