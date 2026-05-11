Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны самые частые болезни у нижегородцев

Медики подвели итоги диспансеризации: у 48,8 тысячи жителей региона впервые выявили хронические заболевания.

В Нижегородской области определили основные патологии, выявляемые в ходе диспансеризации. Об этом сообщили в областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики по итогам совещания губернатора Глеба Никитина с главами муниципалитетов.

В структуре впервые выявленных хронических неинфекционных заболеваний лидируют болезни системы кровообращения и органов дыхания, сахарный диабет, а также злокачественные новообразования. Всего профосмотры прошли более 1,38 млн человек, из которых 345 тысяч проверили свое репродуктивное здоровье.

Среди главных факторов риска специалисты выделяют нерациональное питание (43,9%) и низкую физическую активность (41,9%). Замминистра здравоохранения Татьяна Коваленко отметила, что большинство факторов поддаются коррекции при должной просветительской работе и своевременной профилактике.

Ранее сообщалось, что нижегородцам посоветовали заменять хлорку в дачных бассейнах солью.