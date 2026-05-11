Минская ГАИ обратила внимание на столичные автобусы

Речь идет об автобусах. Инспекторы, в том числе, будут проверять техническое состояние этого вида транспорта. Они уделят пристальное внимание и тому, как соблюдают правила дорожного движения водители автобусов.
«В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении», — подчеркнули в ГАИ.
Рейд коснется и другого автотранспорта. Дорожная милиция проверит, как автомобили дают преимущество автобусам и микроавтобусам. Будут задействованы видеокамеры республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Согласно ПДД, полоса для маршрутных транспортных средств обозначается знаком 5.9.1 разметкой 1.23. Она предназначена для общественного транспорта. Также там допускается движение электромобилей.