Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь объявила о новом зенитно-ракетном комплексе ближнего действия

Госкомвоенпром Беларуси сказал о новом зенитно-ракетном комплексе ближнего действия.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус сказал о четвертой программе ракетостроения в Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Глава Госкомвоенпрома пояснил, что 11 мая на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко рассматривались проекты Государственной программы вооружения на 2026−2030 годы и гособоронзаказа на 2026 год, обсуждалась четвертая программа ракетостроения Беларуси.

— По всем этим направлениям прошла очень плодотворная дискуссия. Были обсуждены различные вопросы и высказаны мнения по ним, — раскрыл Пантус.

Глава Госкомвоенпрома подчеркнул, что Вооруженные силы Беларуси заинтересованы в том, чтобы получить самое современное вооружение, и отечественные специалисты над этим работают. Также он рассказал, что до 2030 года запланировано существенно увеличить процент белорусских видов вооружения в рамках гособоронзаказа и госпрограммы вооружения.

При этом Пантус уточнил, что введен специальный показатель, позволяющий оценить степень современности того или иного вооружения в рамках гособоронзаказа и государственной программы вооружения.

Касаемо программы ракетостроения он рассказал о запланированных мероприятиях, касающихся модернизации существующих и стоящих на вооружении иностранных и белорусских ракетных комплексов, и производства новых типов ракет, боеприпасов и новых комплексов.

— На совещании речь шла в том числе о новом зенитно-ракетном комплексе ближнего действия отечественного производства, — уточнил Пантус.

Еще власти соседней с Беларусью Польши раскрыли, когда получат истребители F-35.

Тем временем Александр Лукашенко сказал, что показало вооруженное столкновение Ирана, Израиля и США: «Забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили?».

Кроме того, Александр Лукашенко сделал важное заявление о современном оружии в Беларуси.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше