В больнице села Павловск на Алтае открыли школу для будущих родителей

Занятия ведут опытные акушеры‑гинекологи. Будущим родителям рассказывают об изменениях в организме женщины, развитии ребенка по неделям, а также дают рекомендации по питанию и режиму дня. Также программа включает в себя блоки, посвященные подготовке к родам, грудному вскармливанию, уходу за новорожденным, восстановлению после родов, психологической подготовке, льготам для беременных.