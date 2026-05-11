В больнице села Павловск на Алтае открыли школу для будущих родителей

Школу здоровья для будущих родителей открыли в Павловской центральной районной больнице Алтайского края в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Занятия ведут опытные акушеры‑гинекологи. Будущим родителям рассказывают об изменениях в организме женщины, развитии ребенка по неделям, а также дают рекомендации по питанию и режиму дня. Также программа включает в себя блоки, посвященные подготовке к родам, грудному вскармливанию, уходу за новорожденным, восстановлению после родов, психологической подготовке, льготам для беременных.
Записаться на занятия можно у врача в женской консультации Павловской больницы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.