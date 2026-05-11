В Москве в конце мая пройдет форум «Начни бизнес сейчас»

Форум «Начни бизнес сейчас» состоится 27 мая в рамках шестой Московской недели предпринимательства, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Поддержка предпринимателей осуществляется в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Деловую программу форума откроет спич-сессия «От идеи до успешного бизнеса». На ней предприниматель Александра Тарловская расскажет о частых ошибках, которые совершают бизнесмены. Совладелец делового медиахолдинга Артур Зархи познакомит гостей мероприятия с инструментами продвижения компании на старте, а финансовый консультант Снежана Манько объяснит, как составить и реализовать бюджет фирмы.
Продолжит форум сессия «Старт бизнеса с помощью франчайзинга». Одним из ее спикеров станет председатель комитета по развитию франчайзинга московского городского отделения «Опора России» Василь Газизулин. Он расскажет о перспективных нишах для открытия бизнеса по франшизе.
На сессии «Эффективное продвижение на старте» участники мероприятия узнают, как правильно определить целевую аудиторию, выделиться среди конкурентов и использовать рекламные каналы, которые приносят больше всего клиентов. Завершающую сессию форума посвятят продажам, отраслевым решениям и площадкам для поиска клиентов. Участники мероприятия также смогут получить индивидуальные консультации экспертов.
Форум пройдет 27 мая с 11:00 до 18:00 в бизнес-центре «Оружейный» по адресу: Оружейный переулок, дом 41. Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на портале.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.