Юных хабаровчан зовут на международный конкурс плакатов против коррупции

Молодежь Хабаровского края приглашают высказаться на тему, которую обычно обсуждают в серьезных кабинетах: стартовал Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», и организаторы ждут от участников не лозунгов и не школьных сочинений, а острых, талантливых и живых работ — плакатов, рисунков и видеороликов. Прием заявок уже открыт и продлится до 1 октября.
Конкурс ориентирован на две возрастные категории: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет. Принять участие можно как индивидуально, так и в составе творческого коллектива. Работы принимаются в трех номинациях: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик». Каждая работа должна иметь авторское название и пояснительный текст, а видеоролики — еще и субтитры на русском языке, по возможности дублированные на английский. Организаторы подчеркивают: это не просто конкурс рисунков, а способ для молодых людей заявить о своей гражданской позиции и внести личный вклад в формирование культуры неприятия коррупции.
В управлении губернатора и правительства края по противодействию коррупции отметили, что Хабаровский край всегда славился активной и неравнодушной молодежью, для которой важны понятия справедливости, честности и гражданской ответственности. Там считают, что именно искренность, принципиальность и созидательная энергия нового поколения способны стать надежным щитом против коррупции, которая, как известно, подрывает основы государства.
Заявки принимаются на официальном сайте конкурса, где можно ознакомиться и с детальными правилами. Подведение итогов по традиции приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией — 9 декабря. Организатором конкурса выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации, а сам он проводится под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции.
Полуфинал пройдет с 1 мая по 20 октября, финал — с 20 октября по 20 ноября. Так что у хабаровских школьников и студентов есть почти полгода, чтобы придумать, нарисовать и снять то, что, возможно, заставит кого-то задуматься. И, быть может, отказаться от того самого конверта.