В Хабаровском крае откроют первый фиджитал-центр

В Хабаровском крае готовят к открытию первый фиджитал-центр — площадку, где компьютерные игры соединяются с реальным спортом. Новый объект расположен на территории арены «Ерофей» и станет одним из первых таких центров на Дальнем Востоке.
Центр построили в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» «Я выбираю спорт». Это направление развивается по поручению президента России Владимира Путина после первых «Игр будущего» в Казани, где новый формат спорта получил большой импульс.
Внутри фиджитал-центра оборудуют компьютерный зал на 20 игровых мест, зону игровых консолей и VR-пространство. Также там будут раздевалки, душевые, медкабинет, серверная, ресепшен и фуд-корт.
На улице появятся поле для мини-футбола с искусственным покрытием, зона стритбола, воркаут-комплекс и трибуны на 64 места. Площадку оснастили «умными» опорами с освещением, видеонаблюдением, Wi-Fi, музыкой и зарядками для мобильных устройств.
«Здесь у детей появится доступ к современным технологиям и новым видам спорта», — подчеркнул представитель разработчика платформы «Мой фиджитал» Иван Васюк.
Сейчас специалисты завершают настройку оборудования, VR-зоны, игровых консолей и цифровой инфраструктуры. Официальное открытие центра планируют провести в начале лета во время второго этапа Всероссийского фестиваля цифрового спорта, который пройдёт в «Платинум Арене» 6 и 7 июня.