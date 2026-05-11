Массовая гибель черепах на юге Волгограда — слабонервным не смотреть

Болотные черепахи массово гибнут под колёсами автомобилей на юге Волгограда. Внимание к проблеме привлекли местные зоозащитники.

«К нам поступили уже три черепахи. Исход трагический», — рассказывает руководитель центра спасения диких животных Алина Ерина.

Первое пресмыкающееся оказалось в приюте с тяжёлыми переломами верхней и нижней частей панциря. Волонтёры попытались собрать животное, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«Пришлось прибегнуть к эвтаназии», — говорят в центре.

Второй оказалась малышка — попытки спасти её не увенчались успехом. Третья черепаха остаётся в критическом состоянии. Зоозащитники дают ей обезболивающие и антибиотики, но исход под вопросом.

Волонтёры поясняют: животные переходят дорогу, мигрируя к местам размножения и кормёжки. И просят водителей сбрасывать скорость у водоёмов, болот и в низинах.

«Присматривайтесь к дороге! Одна секунда внимания — целая жизнь!» — призывают автомобилистов неравнодушные волгоградцы.

