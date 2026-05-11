Костолевский и Башмет откроют в Красноярске большой фестиваль

В Красноярске на открытии VI Музыкального фестиваля Юрия Башмета представят спектакль-концерт «Когда пришла к тебе любовь». Народный артист РФ Игорь Костолевский прочтёт рассказ Юрия Казакова «Голубое и зелёное» в сопровождении ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Народного артист СССР, профессора Московской консерватории, худрука ансамбля Башмета.
Вместе с ними на сцену выйдут дети маэстро — пианистка Ксения и скрипач Грант Башмет.
Режиссёр Марина Брусникина выстроила тонкий синтез слова и музыки. По замыслу Башмета, музыкальная партитура превращает историю первой любви в живое признание.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства края, Президентского фонда культурных инициатив и фонда Андрея Мельниченко. Организаторы — Красноярская филармония и Русское концертное агентство. Событие продлится с 14 по 17 мая 2026 и включит пять выступлений музыкантов и актёров в крае.