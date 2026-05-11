В Германии начали снимать сериал о ранних годах The Beatles

Сценарий написал Джейми Каррагер, работавший над сериалом HBO «Наследники»18+. Режиссёрами стали Кристиан Швохов, известный по «Короне»18+ Netflix, и Лаура Лакман. Съёмки пройдут в Германии, Ливерпуле и его окрестностях. Джона Леннона сыграет Рис Мэннион, Пола Маккартни — Эллис Мерфи, Джорджа Харрисона — Харви Бретт. В ролях Стюарта Сатклиффа и Пита Беста появятся Луис Ландау и Патрик Гилмор. Дата выхода пока не называется, картину будут показывать BBC One и ZDF.