Хабаровчане собирают медикаменты на фронт в рамках акции «СВОя аптечка»

В здании администрации Хабаровска продолжается сбор помощи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Акция получила название «СВОя аптечка» и проходит в рамках всероссийской добровольческой кампании «Весенняя неделя добра».
Волонтеры принимают лекарственные препараты и расходные материалы — на начальном этапе желающих помочь оказалось настолько много, что столы с медикаментами заполнялись буквально за минуты. Одним из первых к сбору присоединился мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он не только передал лекарства, но и обратился к горожанам с короткой, но пронзительной речью.
«Каждый из нас может сделать свой маленький, но такой важный шаг для тех, кто сегодня защищает нашу Родину. Это яркое подтверждение того, что мы едины, что мы помним о наших героях и готовы поддержать их всем, чем можем. Важно, чтобы каждый боец знал: здесь, дома, его ждут, любят и верят в него», — сказал мэр.
Акция продлится до 15 мая, и стать ее участником может любой желающий. Медикаменты принимают в подростково-молодежном клубе «Вектор» по улице Фрунзе, 60. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (4212) 45−33−31.