Нижегородцы предпочитают пляжный и загородный отдых

Жители Нижнего Новгорода в основном предпочитают пляжный и загородный отдых. Потратить на подготовку к нему они в среднем собираются 30 тысяч рублей, выяснили аналитики Авито.
Согласно результатам опроса, семеро из десяти жителей Нижнего Новгорода планируют отправиться в отпуск ближайшие полгода. Чаще всего респонденты предпочитают пляжный отдых у моря или другого водоема (49%) и загородный: на даче или в арендованном доме (43%).
К отпуску опрошенные в основном покупают одежду — например, купальники, шорты, платья (49%). Также в дорогу часто берут новую обувь (46%). Далее из покупок идут средства для защиты от солнца и от насекомых (41%), косметика для или от загара (40%) и аптечные средства (36%).
Потратить на товары для летнего отдыха в этом году жители Нижнего Новгорода в среднем планируют 30 тысяч рублей. Однако 18% хотели бы уложиться в 5 тысяч рублей, 20% — в сумму от 5 до 10 тысяч рублей, 26% — от 15 до 30 тысяч рублей.
При этом 45% опрошенных спешат воспользоваться скидками при покупке таких товаров, когда они есть. А еще 20% и вовсе специально ждут распродаж и акций. Покупают такие товары чаще всего на онлайн-платформах (54%).
В отпуске большинство не готовы экономить на впечатлениях — например, экскурсиях и развлечениях (42%), еде и напитках (40%) и спонтанных радостях (18%).
