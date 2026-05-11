В рабочем поселке Ордынское Новосибирской области обновят тепловые сети

Реконструкция тепловых сетей началась в рабочем поселке Ордынское Новосибирской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Работы проведут на объекте протяженностью более 1,5 км по проспекту Революции. Реконструкция позволит перевести нагрузку с угольной котельной № 1 на газовую котельную № 2. Подрядная организация планирует завершить работы до 15 сентября текущего года.
Ранее в Чановском районе Новосибирской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проложили новую линию водовода для обеспечения качественным водоснабжением около 8 тыс. человек.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.