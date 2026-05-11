В Хабаровском крае утвердили план по развитию конкуренции до 2030 года

Правительство Хабаровского края утвердило масштабный план по содействию развитию конкуренции на ближайшие пять лет. Документ, получивший название «дорожная карта», рассчитан на 2026−2030 годы и охватывает более 80 конкретных мероприятий. Его главная цель — сделать региональную экономику более конкурентной, поддержать малый и средний бизнес, а заодно повысить качество товаров и услуг при сохранении доступных для жителей цен.
Координировать выполнение плана будет краевое министерство экономического развития. Как пояснила заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Мария Авилова, конкуренция — это двигатель экономики и залог благополучия жителей. Она заставляет бизнес работать лучше: снижать цены на продукты и лекарства, повышать качество медицинских и транспортных услуг, развивать туризм, улучшать сервис в гостиницах и кафе. Задача властей — обеспечить честные правила игры и поддержать тех предпринимателей, кто готов развиваться и создавать новые рабочие места.
С 2026 года вводится новая система расчета показателей конкуренции. Она будет опираться на три ключевых параметра: изменение количества участников рынка, изменение числа молодых предприятий, прекративших деятельность в возрасте до трех лет, и изменение общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные для расчетов будет предоставлять Федеральная налоговая служба.
Особое внимание в дорожной карте уделено девяти приоритетным рынкам, где конкуренция либо откровенно хромает, либо держится на среднем уровне. В число самых проблемных попали рынок сельхозпродукции, розничная торговля лекарствами и продовольственными товарами, а также пассажирские автоперевозки. Для этих направлений предусмотрен поэтапный подход: 2026−2028 годы отведены на стабилизацию, а выход на целевые показатели запланирован на 2029−2030 годы. Еще пять рынков — услуги связи, медицинские услуги, добыча полезных ископаемых, гостиничный бизнес и общественное питание — вошли в категорию со средним уровнем конкуренции.
Впервые в программу включили такие важные аспекты, как преодоление кадрового дефицита, противодействие монополизации розничной торговли федеральными сетями и стандартизация качества услуг в сфере туризма. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников подчеркнул, что дорожная карта — это не просто документ, а пошаговый инструмент, который дает бизнесу понятные правила игры и реальные возможности для роста. Ключевая роль предпринимателей при этом — не ждать преференций, а активно осваивать новые ниши и сигнализировать о барьерах.
Документ разработан в рамках распоряжения Правительства России и является частью общенациональной стратегии по развитию конкуренции. Ознакомиться с полным планом мероприятий можно по ссылке, опубликованной на официальных ресурсах краевого правительства. Пять лет — достаточный срок, чтобы понять, насколько серьезно регион настроен на перемены. И первые ответы даст уже статистика 2026 года.