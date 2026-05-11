В Уфе покупатели засудили продавца мебели.

В Уфе покупатели судились с ИП — поставщиком мебели, и выиграли иски. Правовую помощь потребителям оказали в Роспотребнадзоре. Как рассказали в управлении, один из покупателей подписал договор на покупку вещи стоимостью почти 42 тыс. руб. и внёс предоплату 5 тыс. руб. Однако доставки своей покупки так и не дождался. Аналогичная история произошла с другим клиентом мебельного салона, который «ни за что» уплатил почти 37 тыс. руб.
В результате разбирательств суд взыскал с продавца уплаченные 5 тыс. и руб. и такую же сумму неустойки, 1 тыс. руб. компенсации морального вреда и 5,5 тыс. руб. штрафа. Второму покупателю так же следует вернуть предоплату, неустойку, 10 тыс. компенсации и ещё убытков на 6,5 тыс. — итого почти 90 тыс. руб., а штраф в казну составит 45 тыс. руб.
Ранее сообщали: продавца мебели оштрафовали на 200 тыс. руб. за отказ доставлять покупку.