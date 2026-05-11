В Уфе покупатели засудили продавца мебели.

В Уфе покупатели судились с ИП — поставщиком мебели, и выиграли иски. Правовую помощь потребителям оказали в Роспотребнадзоре. Как рассказали в управлении, один из покупателей подписал договор на покупку вещи стоимостью почти 42 тыс. руб. и внёс предоплату 5 тыс. руб. Однако доставки своей покупки так и не дождался. Аналогичная история произошла с другим клиентом мебельного салона, который «ни за что» уплатил почти 37 тыс. руб.